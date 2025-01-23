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Павел Сниккарс назначен Генеральным директором «Т Плюс»

23 января 2025 14:45
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Павел Сниккарс имеет богатый управленческий и отраслевой опыт.

Решением Совета директоров ПАО «Т Плюс» Генеральным директором компании назначен Павел Сниккарс.

Усиление управленческой команды «Т Плюс» положительно скажется на способности компании выполнять все свои долгосрочные обязательства и поддерживать стабильную и эффективную работу в условиях множества неблагоприятных внешних факторов и меняющейся макроэкономической ситуации.

Павел Сниккарс имеет богатый управленческий и отраслевой опыт. С 2020 по 2024 год в должности заместителя министра энергетики Российской Федерации он курировал развитие электро- и теплоэнергетики: разработку и реализацию государственной и ценовой политики, совершенствование нормативно-правового регулирования, утверждение инвестиционных программ, импортозамещение и другие госзадачи, стоявшие перед отраслью.

Компетенции, полученные новым руководителем компании на различных этапах его карьеры, позволят успешно решить задачи по разработке стратегии дальнейшего развития «Т Плюс», что обеспечит надежное электро- и теплоснабжение населения в регионах присутствия.

Александр Вилесов, который возглавлял «Т Плюс» с апреля 2023 года, продолжит работу в структурах акционеров компании.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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