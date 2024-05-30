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Парламентская комиссия Госдумы РФ проверила реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» на городских очистных канализационных сооружениях «РКС-Самара»
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Парламентская комиссия Госдумы РФ проверила реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» на городских очистных канализационных сооружениях «РКС-Самара»

30 мая 2024 16:04
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Контрольную проверку прошли.

В настоящее время во всех 16 субъектах, куда были выделены средства федерального проекта «Оздоровление Волги», идут проверки. Депутаты Государственной Думы РФ создали специальную комиссию, которая скрупулёзно изучает, в каком состоянии находятся очистные сооружения, которые были реконструированы в ходе проекта, насколько рационально были израсходованы выделенные средства, и главное, какой результат получен. 30 мая комиссия под руководством депутата Государственной Думы РФ, Заместителя председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанны Рябцевой работала на городских очистных канализационных сооружениях Самары (ГОКС).

Реконструкция, которую проводили специалисты «РКС-Самара» на ГОКС в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», завершена в конце 2023 года. С тех пор множество комиссий и проверок побывали здесь, но ни одна из них не сравнится по строгости и тщательности с парламентским визитом. Жанна Анатольевна вникала во все вопросы, касающиеся прямо или косвенно охраны водного объекта, влияния на работу ГОКС сторонних факторов, эффективности работы очистных сооружений.

Отдельное внимание комиссии было уделено проблеме сбросов сточных вод промышленными предприятиями с превышением предельно допустимых установленных параметров загрязнений (ПДК и НВС). Много времени провели в лаборатории, где познакомились со всеми этапами контроля очистки сточных вод. Заинтересовали специалистов программы «РКС-Самара»: «Вода с улицы – в дом», «Удобства – в дом», профилактика засоров канализации «Деревянный туалет», борьба с незаконным сливом ЖБО. Многие инициативы ресурсного предприятия могут войти в доклад парламентского комитета по результатам проверки.

Члены комиссии прошли по всем очистным сооружениям, увидели, сколько всего было сделано и как в настоящее время объект эксплуатируется, разговаривали со специалистами на местах, интересовались планами предприятия в области охраны водного объекта и планами по дальнейшей реконструкции ГОКС. Отдельное внимание было уделено работе системы автоматического контроля сточной воды и передачи данных.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

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