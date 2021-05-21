ПАО «Т Плюс» проведет гидравлические испытания тепловых сетей в Самаре и Новокуйбышевске

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С 23 по 25 мая 2021 года повышенным давлением будет испытан внутренний контур Самарской ТЭЦ, в силу чего будет приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей и организаций в границах улиц: Ракитовское шоссе – Московское шоссе – ул. Солнечная – ул. Ново-Садовая – ул. Советской Армии – ул. Промышленности – ул. Стандартная – ул. Физкультурная – ул. Олимпийская;

с 24 по 26 мая 2021 года – Верхняя зона Новокуйбышевска в следующих кварталах:

1-13, 16, 34-37, 40-47, 42а, 43а, 50, 51-55, 56, 58, 58а, 59-63, 61-64, 69 (часть) и 70.

Опрессовки позволяют энергетикам определять участки коммуникаций, нуждающиеся в первоочередном ремонте. Проведение гидравлических испытаний предписано Правилами технической эксплуатации тепловых сетей.

Энергетики призывают горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи энергообъектов – тепловых сетей надземной прокладки и теплокамер.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных дефектах или фактах отсутствия крышек люков на тепловых камерах просьба сообщать диспетчерам ПТС на круглосуточную интернет-приемную teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00; а также диспетчерам Новокуйбышевских тепловых сетей - (84635) 6-27-60.