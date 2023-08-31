 «Оздоровление Волги» на городских очистных канализационных сооружениях близится к завершению

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На ГОКС (городских очистных канализационных сооружениях) завершается модернизация по проекту «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической очистки сточных вод от биогенных элементов». Работы ведутся в рамках государственно-частного партнёрства при одновременном софинансировании из бюджетных средств и инвестиционной программы «РКС-Самара» и входят в федеральный проект «Оздоровление Волги».

К сентябрю строительная готовность объекта превысила 97%. Полностью обновили семь аэротенков (резервуары для биологической очистки), ещё на двух ведутся различные ремонтные и монтажные работы. Построено здание реагентного хозяйства.

Выполнена реконструкция шести вторичных отстойников, на двух идёт бетонирование лотков, обновление скребковой системы. Теперь здесь будет использоваться новая технология, на основе засыпки гранулята, благодаря чему улучшится качество вторичной очистки воды. Параллельно подключаются инженерные коммуникации. На канализационных сетях установлены пункты автоматического контроля (ПАК) сточной воды.

Реализация проекта даст городу практически новые очистные сооружения, соответствующие самым современным технологическим требованиям и всем стандартам мирового уровня. Проект обеспечивает достижение технологических показателей в соответствии с наилучшими доступными технологиями (НДТ). Например, на объекте уже действуют установки «ВентЛит» - своеобразные кондиционеры, благодаря которым воздух около приёмной камеры очищается, обеззараживается и только потом попадает в атмосферу.

По графику работы в рамках проекта должны завершиться в октябре 2023 года, далее реконструкция продолжится по программе «Повышение экологической эффективности ГОКС».

Фото: «РКС-Самара»