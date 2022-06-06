ООО «ЭРА» уполномочено «Самарагорэнергосбытом» проверять достоверность показаний приборов учета электроэнергии в Самаре

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По договору с АО «СамГЭС» ежедневно около 100 сотрудников компании ООО «ЭРА» осуществляют проверку достоверности передаваемых потребителями сведений о показаниях приборов учета электрической энергии, установленных в многоквартирных домах. Так, за 2021 год был проведен осмотр и сняты показания по более чем 350 тыс. приборов учета.

АО «Самарагорэнергосбыт» информирует самарцев, что такие полномочия гарантирующий поставщик дал только сотрудникам упомянутой компании. Если кто-то, кроме специалистов ООО «ЭРА» или АО «СамГЭС» пытается осмотреть ваш счетчик энергии, то велика вероятность, что это мошенник, который пытается проникнуть в вашу квартиру со своими целями.

Инспекторы ООО «ЭРА» одеты в специализированную форму с логотипом компании и имеют доверенности, выданные гарантирующим поставщиком электроэнергии в Самаре. Для обеспечения безопасности здоровья в период пандемии пред началом смены контролеры ООО «ЭРА» проходят медосмотр и получают средства индивидуальной защиты.

В случае недопусков сотрудника «ЭРА» для осмотра прибора энергии потребителю может быть выставлена оплата по нормативу с повышающим коэффициентом, которая может значительно превышать ту сумму, которую потребитель заплатил бы за фактическое потребление электрической энергии.