Офис обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Сызрани отметил свое 3-летие

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Офис обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» по адресу г. Сызрань, ул. 50 лет Октября, 24 отметил 3-летие со дня своего открытия. За это время при содействии консультантов данного клиентского центра около 23 тысяч жителей Сызрани зарегистрировались в личном кабинете, а 770 человек - перешли на электронную квитанцию, повысив качество взаимодействия с поставщиком услуги теплоснабжения.

В честь праздника АО «ЭнергосбыТ Плюс» приготовил для своих клиентов в Сызрани приятные сюрпризы. Победителям акции «На дачу – без долгов!» были вручены заслуженные призы – велосипед и фирменные зонты, - а первые 30 посетителей центра получили баночки с ароматным мёдом.

«Мы ценим добросовестных клиентов и постоянно проводим для них поощрительные мероприятия. С открытием этого офиса данная традиция стала доступна и для жителей Сызрани. Так, в этом году мы впервые разыграли велосипеды среди участников акции «На дачу – без долгов!» и один из призов получит добросовестный горожанин, авансом оплативший летнее потребление тепла. Также несколько участников данной акции станут обладателями стильных фирменных зонтов», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Отметим, что сегодня на обслуживании «ЭнергосбыТ Плюс» в Сызрани находится более 37 тысяч клиентов из числа физических лиц и 600 – из числа организаций и предприятий.