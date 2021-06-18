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Офис «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре переходит работать на шестидневную рабочую неделю 
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Офис «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре переходит работать на шестидневную рабочую неделю 

18 июня 2021 15:19
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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» продлевает период очного обслуживания клиентов.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» продлевает период очного обслуживания клиентов. Начиная с 19 июня жители Самары смогут получить консультацию энергетиков по адресу Революционная, 101 б с 9.00 до 13.00. Прием будут вести два специалиста, которые смогут ответить на вопросы по начислениям, перерасчетам, актуализации данных по счетчикам, сумме задолженности, способах оплаты и т.д. В Тольятти по возникающим вопросам горожане могут обращаться в офисы МФЦ не только в будни, но и в выходные.

«Комфорт и удобство наших клиентов – основной приоритет. В связи с этим мы решили продлить рабочую неделю. Надеемся, что этот шаг позволит ускорить решение части, возникающих вопросов посетителей», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

В круглосуточном режиме для клиентов компании остаются доступными онлайн сервисы на сайте samara.esplus.ru.

Теги: график работы ЭнергосбыТ Плюс

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