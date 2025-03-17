О газификация домовладений на территории Самарской области рассказал региональный Росреестр

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Более 1 500 домовладений в Самарской области, подлежащих бесплатной догазификации вошли в пообъектный план-график. В него включены 373 СНТ на территории 16 муниципальных образований Самарской области.

Одним из социально значимых поручений, данных Президентом РФ, является обеспечение выполнения мероприятий по подключению к газораспределительным сетям домовладений, расположенных на землях СНТ в газифицированных населенных пунктах.

В 2024 году Правительство Самарской области и региональные газораспределительные организации провели масштабную работу по реализации мероприятий по газификации домовладений в СНТ. В результате были утверждены Сводный план-график догазификации территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд и пообъектный план-график догазификации территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд.