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Новым сервисом «РКС-Самара» в Телеграме воспользовались больше 1600 абонентов

16 марта 2023 11:21
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Новым сервисом «РКС-Самара» в Телеграме воспользовались больше 1600 абонентов

Её появления в Телеграм самые активные пользователи ждали с нетерпением. Чат-бот Елена СКС сразу стал популярным среди тех, кто экономит время и привык все вопросы решать удалённо.

Чат-бот (сервис) запустили в этом году и уже 1618 абонентов передали через него показания своих счётчиков за февраль. Сделать это просто: главное, в самом начале работы с сервисом правильно привязать свой лицевой счёт. Это делается один раз: в мессенджере Телеграм нужно забить в поисковой строке «Елена СКС», перейти на страницу бота, в меню нужно выбрать соответствующую команду «Привязать лицевой счёт» и ввести номер и ФИО владельца. Важный момент: некоторые абоненты столкнулись с трудностями именно на этапе привязки лицевого счёта. Данные нужно набирать именно так, как указано в квитанции. Если владельцем счёта является «Иванов Н В», то именно так и нужно вводить ФИО в соответствующую строку.

Владелец: Иванов Н В

ПРАВИЛЬНО: Иванов Н В 

НЕПРАВИЛЬНО: Иванов Николай Владимирович

 

Владелец: Петрова Ирина Николаевна

ПРАВИЛЬНО: Петрова Ирина Николаевна 

НЕПРАВИЛЬНО: Петрова Ирина

Далее можно пользоваться сервисом: передать показания, проверить дату поверки индивидуальных приборов учёта, отследить историю показаний и платежей, оставить обращение по теме начислений. Всё это со своего смартфона, круглосуточно, без очередей, звонков, не выходя из дома.

Показания принимаются с 7 по 23 каждого месяца, не забудьте в марте прислать данные своих приборов учёта. Елена СКС ждёт: .

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