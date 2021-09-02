Новый водовод появится в Куйбышевском районе Самары

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В Куйбышевском районе специалисты «РКС-Самара» ведут подготовку к строительству нового водовода. Трубу диаметром 1000 мм и длиной 1,5 км проложат от насосно-фильтровальной станции №3 до Кряжской развилки. Строительство ведётся по инвестиционной программе, стоимость проекта – более 220 миллионов рублей.

Чтобы не отключать холодное водоснабжение в районе на время работ, специалисты ресурсоснабжающей организации проводят гидравлические переключения: в течение недели вода в дома будет подаваться от городской водопроводной станции. Во время работ возможны кратковременные перепады давления и изменение качества воды по мутности. После переключений будет проводиться промывка магистральных водоводов для перехода на штатный режим водоснабжения.

Строительство новой резервной трубы планируется завершить к концу 2022 года. Дополнительный водовод повысит надёжность работы сетей водоснабжения в Куйбышевском районе, позволит развивать инфраструктуру в соответствии с планами администрации г.о. Самара.