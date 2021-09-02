Новый водовод появится в Куйбышевском районе Самары

Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый детсад в Волжском районе откроют на две недели раньше.
Дмитрий Азаров о детском саде в Стройкерамике: «Безопасность, комфорт, уют и замечательные воспитатели»
Песков напомнил, что Путин сам назвал онлайн-урок диалогом.
Песков не считает наглостью слова ребенка, поправившего Путина на онлайн-уроке
Сейчас строятся второй корпус школы на 850 мест и дошкольное отделение на 75. Они откроются в следующем году.
1 сентября свои двери открыла новая школа на 5 просеке 
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дом
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дому
Самарец шел на красный свет и попал под машину
Самарец шел на красный свет и попал под машину
Тольяттинец нашел ключи и решил уехать на чужом автомобиле
Тольяттинец нашел ключи и решил уехать на чужом автомобиле
У черного копателя в Самаре отобрали орудие преступления
У черного копателя в Самаре отобрали орудие преступления
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.09
EUR 86.39
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской набережной состоится кинопоказ «Тишина»
В открытом бесплатном кинотеатре на набережной у «Ладьи» начнётся кинопоказ «Тишина»
В Самаре состоится концертное шоу победителей Российской студенческой весны
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Новый водовод появится в Куйбышевском районе Самары

2 сентября 2021 11:59
184
Новый водовод появится в Куйбышевском районе Самары

В Куйбышевском районе специалисты «РКС-Самара» ведут подготовку к строительству нового водовода. Трубу диаметром 1000 мм и длиной 1,5 км проложат от насосно-фильтровальной станции №3 до Кряжской развилки. Строительство ведётся по инвестиционной программе, стоимость проекта – более 220 миллионов рублей. 

Чтобы не отключать холодное водоснабжение в районе на время работ, специалисты ресурсоснабжающей организации проводят гидравлические переключения: в течение недели вода в дома будет подаваться от городской водопроводной станции. Во время работ возможны кратковременные перепады давления и изменение качества воды по мутности. После переключений будет проводиться промывка магистральных водоводов для перехода на штатный режим водоснабжения.

Строительство новой резервной трубы планируется завершить к концу 2022 года. Дополнительный водовод повысит надёжность работы сетей водоснабжения в Куйбышевском районе, позволит развивать инфраструктуру в соответствии с планами администрации г.о. Самара. 

 

Теги: водовод водоснабжение инвестиционная программа РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти 2 сентября 4 улицы останутся без воды
30 августа 2021, 13:33
В Тольятти 2 сентября 4 улицы останутся без воды
Причина неудобств – плановые работы на внутриквартальном водоводе диаметром 200 мм. ЖКХ
745
«РКС-Самара» реализует программы «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом»
27 августа 2021, 10:59
«РКС-Самара» реализует программы «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом»
Работа ведется при поддержке городской администрации. ЖКХ
670
В Самаре рабочие повредили крупный водовод
23 августа 2021, 10:12
В Самаре рабочие повредили крупный водовод
При строительстве дорожной развязки на пересечении Советской Армии и Ново-Садовой рабочие в очередной раз пробурили водовод.  ЖКХ
1684

В центре внимания
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
2 сентября 2021  13:57
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
98
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дом
2 сентября 2021  13:45
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дому
108
УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области
2 сентября 2021  13:14
УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области
122
Сегодня состоится открытие трансмедийной студии ГТРК «Самара»
2 сентября 2021  11:54
Сегодня состоится открытие трансмедийной студии ГТРК «Самара»
152
С заботой о юных жителях региона: Дмитрий Азаров оценил возможности детской поликлиники в Мехзаводе
2 сентября 2021  11:47
С заботой о юных жителях региона: Дмитрий Азаров оценил возможности детской поликлиники в Мехзаводе
172
Весь список