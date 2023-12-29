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Номера и каналы связи "РКС-Самара" в праздники

29 декабря 2023 18:14
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Номера и каналы связи "РКС-Самара" в праздники

Если вы столкнулись с проблемой на уличных сетях водоснабжения или водоотведения, есть несколько способов сообщить об этом.

 

Сотрудники технического блока «РКС-Самара» работают в выходные и праздничные дни. Они, как и в будни, добывают и очищают воду из Волги и скважин, собирают и очищают стоки столицы региона.

Центральная диспетчерская служба и дежурные бригады в круглосуточном режиме следят за состоянием централизованных систем водоснабжения и водоотведения и в случае необходимости устраняют аварийные ситуации.

Обращаем внимание, что приоритетной задачей для ресурсного предприятия является бесперебойная подача воды в дома жителей. Поэтому, все работы, для которых необходимо отключение большого числа абонентов, будут проводиться по окончании праздничных дней. В случае необходимости   аварийные работы будут проводить специальные восстановительные бригады: мороз, холодная вода, снег и ветер не пугают настоящих спасателей коммунальных удобств. Будет замечательно, если вы сможете им сказать «спасибо», поздравить с праздниками, а общее фото пришлете в личные сообщения группы «РКС-Самара» в соцсети ВКонтакте (https://vk.com/rks_samara).

Увидели в Самаре аварийную ситуацию на уличных сетях водоснабжения и водоотведения? Звоните или пишите:

- телефоны диспетчерской «РКС-Самара» 334-75-12 и 207-87-87,

- в мессенджер Телеграм на +7-917-013-70-07.

 

Вопросы, связанные с оплатой услуг водоснабжения и водоотведения, можно будет решить, начиная с 9 января.

 

Теги: РКС-Самара

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