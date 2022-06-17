На Вертолетной площадке в Самаре провели обработку от комаров

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Лаврицидная обработка является неотъемлемой частью мероприятий, которые необходимо проводить в рамках летнего содержания общественных пространств.



В настоящее время специалисты провели работы на одном из любимейших мест отдыха жителей Красноглинского района – Вертолетной площадке. Напомним, в 2021 году локация была комплексно благоустроена, однако специалистам удалось сохранить уникальный ландшафт территории, сделав при этом площадку функциональной и доступной для горожан и гостей региональной столицы. Теперь наслаждаться живописными видами Жигулевских гор горожане смогут, не отвлекаясь на вредоносных насекомых.



Также перед началом работ проводится энтомологическое обследование, затем обработка и контроль качества. Наблюдения специалистов, а также регулярный мониторинг наличия насекомых эффективность данного метода подтверждают.

Фото: администрация Самары