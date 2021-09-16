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На совещании в Правительстве региона подвели первые итоги работы фонда капремонта СО

16 сентября 2021 18:11
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Фондом завершены работы на 443 МКД, еще на 844 объектах ремонт продолжается, по 877 домам осуществляется закупка строительных материалов в рамках контрактов.

О первых итогах работы Фонда капитального ремонта Самарской области в текущем году рассказали на совещании в Правительстве региона, которое провел председатель Правительства Виктор Кудряшов. 

К настоящему времени фондом завершены работы на 443 многоквартирных домах, еще на 844 объектах ремонт продолжается, по 877 домам осуществляется закупка строительных материалов в рамках контрактов. В целом договоры заключены в отношении 1964 многоквартирных домов. По 800 домам проводятся повторные конкурсные процедуры.

Председатель облправительства уточнил, завершены ли кровельные работы на домах, где сейчас идет ремонт, и готовы ли они к отопительному сезону. Директор НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» Александр Константинов доложил, что сейчас на объектах идут работы, которые не влияют на начало отопительного сезона. 

Виктор Кудряшов также обратился к руководству Фонда с вопросом, соблюдаются ли сроки и порядок в расчетах с подрядчиками. Александр Константинов пояснил, что выплаты осуществляются в строгом соответствии с контрактами, а число подрядчиков, готовых работать с Фондом, за год значительно увеличилось.

Продолжается реализация плана по капитальному ремонту и реставрации многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия. В ближайшее время фонду предстоит обновить 51 дом-памятник.  Работы проводятся в соответствии с графиком и будут выполнены в полном объеме, сообщил директор Фонда.

В Самарской области продолжаются работы по замене лифтового оборудования, заказчиком которых является Фонд капитального ремонта. В текущем году темпы работ значительно выросли. Если в 2019 году в Самарской области было заменено 44 лифта, а в 2020 – 50, то до конца 2021 года фонд заменит 208 единиц лифтового оборудования. 

Заменить значительную долю лифтов на новые в многоквартирных домах Самарской области планируется до 2025 года. 

Председатель регионального Правительства поручил проанализировать ситуацию на рынке лифтового оборудования и представить конкретные предложения. 

«Средства на замену лифтов мы найдем. Подготовлена заявка в федеральный Фонд реформирования ЖКХ о выделении дополнительного финансирования на замену лифтового оборудования, Правительство региона готово рассмотреть вопрос о выделении средств из областного бюджета. Темпы этой работы необходимо наращивать», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

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