На оплату тепла по факту потребления перешли 985 МКД Самарской области

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Жильцы 985 многоквартирных домов Самарской области оплачивают тепловую энергию по так называемой «одной седьмой» - исключительно в отопительный период за фактически потребленные энергоресурсы. Из них 62 МКД перешли на данный способ расчета с начала 2023 года.

Основные плюсы перехода на оплату «по факту» для жильцов - это отсутствие счетов с корректировкой оплаты по итогам предыдущего года и отсутствие начислений за тепло в летние месяцы. Кроме того, контроль начислений и величин потребления дает возможность проводить энергосберегающие мероприятия.

«Для того, чтобы перейти на оплату по факту, жителям достаточно на общем собрании дома выбрать порядок оплаты тепловой энергии только в отопительный период. Затем протокол собрания нужно направить в энергокомпанию. Порядок оплаты изменится в следующем отопительном сезоне», - отметил директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.