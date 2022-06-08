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На объектах «Т Плюс» в Самарской области идет подготовка к следующему отопительному сезону

8 июня 2022 19:09
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Особое внимание филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» традиционно уделит замене тепловых сетей в городах региона.

На Самарской ТЭЦ (ПАО «Т Плюс») начат ремонт энергетического котла №2. Вместе с тем на крупнейшем теплоисточнике областной столицы продолжаются ремонтные работы на турбогенераторах №2 и №5.

В целом Самарский филиал ПАО «Т Плюс» в рамках подготовки к отопительному периоду 2022-2023 гг. планирует выполнить средний и капитальный ремонт 7 турбоагрегатов и 6 котлоагрегатов на электростанциях Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Кроме того, в рамках программы технического перевооружения и реконструкции энергетики планируют модернизировать турбину №9 и котел №6 на Тольяттинской ТЭЦ, котлоагрегат №3 на ТЭЦ ВАЗа, обновить дымовую трубу Центральной отопительной котельной (цех Самарской ГРЭС) и выполнить ряд других мероприятий. Работы, направленные на повышение надежности, проходят на всех электростанциях и котельных «Т Плюс» в Самарском регионе.

Особое внимание филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» традиционно уделит замене тепловых сетей в городах региона. В прошлом году в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани энергетики заменили свыше 100 км подземных коммуникаций, в том числе более 80 км – в областной столице. В 2022 году перекладки продолжатся.

Теги: Т ПЛЮС

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