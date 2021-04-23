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Музей воды идёт к самарцам: деревянные трубы

23 апреля 2021 11:25
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Музей воды идёт к самарцам: деревянные трубы

Первые трубы водоснабжения были из дерева. Их фрагменты находят до сих пор.  

Водопровод в Самаре в конце XIX века прокладывали стальными и керамическими трубами: они казались крепкими и долговечными, и большая часть их них действительно проработала долго. Но первый водопровод в России, проложенный несколько веков назад в Великом Новгороде, был из дерева. Археологи до сих пор находят фрагменты труб из разных пород. Некоторые из находок датируются XII-XIII веками. 

Деревянные трубы изготавливали несколькими способами: небольшие стволы выдалбливали или выжигали, образуя внутри полость, а коммуникации большого диаметра собирали в звенья из колец по типу бочек. 

Деревянные трубы, несмотря на кажущуюся хрупкость материала, оказались прочными и надёжными: они не подвергались воздействию кислых и щелочных процессов в грунте и хорошо сохранились даже спустя века. В музее истории водопровода «РКС-Самара» хранятся фрагменты деревянных труб: из дуба и лиственницы. Последний экспонат уникален: кусок лиственницы до сих пор источает тонкий и приятный хвойный аромат, который можно даже послушать. 

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  2021 год – юбилейный: самарскому городскому водопроводу исполняется 135 лет. К этой дате «РКС-Самара» подготовили квартальный календарь с экспонатами музея истории самарского водопровода. На страницах календаря размещены фотографии  некоторых любопытных экспонатов: документов ХIХ и ХХ веков о водоснабжении города, деревянной водопроводной трубы, уникальных крышек колодцев и запорной арматуры 1886 года. Всё это и другие интересные предметы, имеющие отношение к истории водоснабжения и водоотведения, можно увидеть в музее на Городской водопроводной станции.

В условиях ограничительных мероприятий экскурсии временно не проводятся, поэтому музей истории самарского водопровода придёт к своим посетителям сам. В инстаграм-аккаунте rks_samara появляются ежемесячные виртуальные экскурсии и рассказы об экспонатах из юбилейного календаря.

Теги: водоснабжение музей ркс

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