Минстрой предложил вернуться к идее единого платежного документа за ЖКУ

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Минстрой РФ считает целесообразным внедрение в РФ единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по ЖКХ министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

"Лично мое мнение: должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств и не должно быть прямых договоров (с ресурсоснабжающими компаниями - прим. ТАСС)", - сказал Файзуллин.

Речь идет о расчетных центрах, которые нанимают коммунальщики и управляющие компании как платежных агентов для выставления квитанций, пояснил ТАСС эксперт Народного фронта Павел Склянчук. "Бывает в регионах собственнику приходит по несколько бумажных квитанций: отдельно за капремонт, отдельно за свет, отдельно за все остальное. Минстрой предлагает ввести принцип единой платежки для гражданина, это обосновано, но сталкивается с проблемой, что по капремонту счет приходит на квартиру, а за коммуналку и жилищные услуги персонально на собственника", - отметил собеседник агентства.

Ранее министерство совместно с другими ведомствами обсуждало возможность создания в РФ единого платежного документа за ЖКУ. Предлагалось изучить возможность внедрения единых платежных документов с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.