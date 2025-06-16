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Коэффициент для оплаты воды в квартирах без счетчиков увеличат с 1,5 до 3.
Минстрой предложил увеличить плату за воду в квартирах без счетчиков в 2 раза
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Минстрой предложил увеличить плату за воду в квартирах без счетчиков в 2 раза

16 июня 2025 20:59
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Коэффициент для оплаты воды в квартирах без счетчиков увеличат с 1,5 до 3.

Минстрой внес в систему размещения проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства, которым вдвое увеличивается повышающий коэффициент, применяемый при расчетах платы за горячую и холодную воду в жилье. Речь о расчетах в тех квартирах, которые не оборудованы индивидуальными приборами учета воды, передает РБК.

Сейчас на большинстве территорий России (за исключением Москвы) повышающий коэффициент, который можно применить к квартирам без водяных счетчиков, равен 1,5. Минстрой предлагает увеличить его до 3.

Помимо индивидуальных счетчиков воды, которыми оснащаются квартиры, есть еще и общедомовые приборы учета. Ими оборудованы большинство домов. Если показания этих приборов превышают сумму потребления воды во всех квартирах, оборудованных счетчиками, и нормативных показателей по тем квартирам, где счетчики отсутствуют, плату могут увеличить.

Увеличить в этом случае плату могут лишь для квартир без счетчиков (остальные платят четко по показаниям индивидуальных приборов учета). Однако есть и потолок такого увеличения. Он определяется повышающим коэффициентом, который в большинстве регионов России сейчас составляет 1,5.

Как уточняется в пояснительной записке, в соответствии с законом «Об энергоснабжении» собственники жилья еще до осени 2019 года должны были оснастить свои квартиры индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды. Однако до сих пор это выполнено не в полном объеме.

До 3 июля 2025 года документ проходит процедуру публичного обсуждения.

С 1 июля 2025 года коммунальные услуги подорожают по всей России. 

 

Фото:  pxhere.com
 

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