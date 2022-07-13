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Летняя акция «ЭнергосбыТ Плюс» приблизилась к экватору

13 июля 2022 13:05
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Летняя акция «ЭнергосбыТ Плюс» приблизилась к экватору

 

Свыше 300 жителей Самарской области принимают участие в акции «На дачу – без долгов!», которую проводит АО «ЭнергосбыТ Плюс». У всех желающих выиграть суперпризы от энергетиков осталось всего 2,5 недели. 

Напомним, что акция «На дачу - без долгов!» проводится в Самарской области второй год и призвана помочь горожанам, предпочитающим летний отдых на даче, забыть о суете и мелких повседневных хлопотах. Для участия необходимо оплатить июньские квитанции за тепловую энергию и авансом внести платежи за летние месяцы (июль, август). Обязательным условием также является отсутствие задолженности за тепло. Акция продлится до 31 июля 2022 года.

«В этом году победителей акции в качестве суперприза ждут велосипеды. Уверен, что наши полезные подарки найдут своих обладателей из числа жителей всех городов присутствия компании – Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Итоги акции будут подведены в конце августа 2022 года. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте https://samara.esplus.ru/promo/

 

Теги: Т ПЛЮС

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