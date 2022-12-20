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Контроль качества воды на объектах водоподготовки «РКС-Самара» ведётся непрерывно

20 декабря 2022 15:07
93
Проверили 250 тысяч раз.

Чистая питьевая вода - это постоянная величина, но добиться её можно при регулярных и своевременных изменениях на этапе водоподготовки. Для этого в «РКС-Самара» действует программа производственного контроля качества природной (волжской и подземной) и питьевой воды. Специалисты лабораторий отбирают пробы в Волге, в подземных скважинах, на насосных станциях на всех этапах водозабора и очистки и в самой распределительной сети.

За 11 месяцев этого года сотрудники Испытательного центра качества природноый и питьевой воды «РКС-Самара» (ИЦКВ) сделали почти 260 тысяч анализов. Это чуть меньше, чем в прошлом году. Специалисты объясняют это влиянием программы «Вода с улицы - в дом»: в Самаре остаётся всё меньше наружных источников водоснабжения - водоразборных колонок. А значит, и проверять качество воды в них уже не нужно: самарцы пользуются холодной питьевой водой из городского водопровода у себя в доме.

Вода, которая подаётся в городскую распределительную сеть, соответствует СанПиН, контролируется в ИЦКВ по 46 показателям. Точные и частые анализы позволяют тщательно контролировать очистку питьевой воды и своевременно вносить изменения, правильно дозировать реагенты, отслеживать технологический процесс на всех этапах.

 

Фото:   «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

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