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Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут воспользоваться услугой предварительной записи для посещения офиса обслуживания

10 ноября 2021 15:12
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На данный момент очный прием посетителей производится во всей офисной сети энергокомпании в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

В виду сложной эпидемиологической обстановки Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» добавил для клиентов функцию предварительной записи на прием. Жителям областного центра достаточно позвонить на телефон контакт-центра 8 (846) 957-84-00 и записаться на посещение офиса обслуживания на удобное время.

На данный момент очный прием посетителей производится во всей офисной сети энергокомпании в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. Система предварительной записи работает в тестовом режиме для двух самарских клиентских центров - ул. Л.Толстого, д.134 и ул. Мориса Тореза, д.101а.

Вместе с тем энергетики напоминают, что в офисах обслуживания клиентов продолжают действовать строгие санитарные ограничения для посетителей. В частности, во время визита в энергокомпанию необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Информация о количестве посетителей, которые могут одновременно находиться в помещении, размещена на входе клиентских центров.

Более того, с 9 по 19 число каждого месяца традиционно наблюдается пик посещений, в связи с чем желательно спланировать визит на другие, менее напряженные дни или воспользоваться онлайн-сервисами «ЭнергосбыТ Плюс». В частности, клиенты энергокомпании в любое время могут:

- получить консультацию специалиста, заполнив на сайте форму «Обратная связь»; 

- узнать о задолженности, передать показания, произвести оплату на сайте или через «Личный кабинет»;

- заключить договор с энергокомпанией онлайн; 

- подписаться на электронную квитанцию . 

«Просим с пониманием отнестись к вынужденным ограничительным мерам и отдать предпочтение в пользу удаленных способов коммуникации. Сегодня вовсе необязательно тратить время в очереди и рисковать безопасностью своего здоровья, выходя из дома, чтобы решить тот или иной вопрос по теплоснабжению», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробнее ознакомиться с дистанционными каналами связи энергокомпании можно на официальном сайте samara.esplus.ru.

 

Теги: Т ПЛЮС

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