Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут воспользоваться новым каналом передачи показаний приборов учета тепла

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Клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», получающие квитанции за тепловую энергию от ЕРЦ г.о.Тольятти, теперь могут передавать данные индивидуальных приборов учета (ИПУ) горячего водоснабжения с помощью чат-бота в мессенджерах Telegram и Viber. Новый цифровой помощник может также проинформировать граждан о сроках поверки ИПУ и режиме работы офисов обслуживания.

Напомним, что с 18 по 25 число каждого месяца энергокомпания ожидает от своих клиентов данные индивидуальных приборов учета. Сделать это можно в Личном кабинете, на вкладке «Передача показаний онлайн» на официальном сайте, по QR-коду на квитанции или в онлайн-чате на сайте.

«Энергокомпания продолжает расширять каналы дистанционного обслуживания потребителей. Новый чат-бот позволит быстро и удобно передавать информацию, необходимую для отражения актуальных начислений при формировании квитанций за очередной период», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Со всеми доступными онлайн-сервисами компании можно ознакомиться на официальном сайте.