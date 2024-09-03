Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области доступны квитанции за тепло за август

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С 1 сентября клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции на оплату тепла и горячей воды за август 2024 года. С информацией о начислениях за предыдущий период можно ознакомиться в личном кабинете.

На данный момент этим сервисом пользуются порядка 55% клиентов энергокомпании из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани. Личный кабинет предназначен для управления лицевым счетом онлайн и доступен с любого мобильного устройства. С его помощью можно также передать показания приборов учета, подать заявку в службу поддержки и подписаться на получение электронной квитанции.

Руководство «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что оплатить счета за август нужно не позднее 10 сентября 2024 года.