Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за июль

130

Свыше 15 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» оформили подписку на электронные квитанции и уже получили платежные документы за тепловую энергию за июль 2022 года. Энергетики напоминают, что все желающие могут ознакомиться со своими квитанциями за предыдущий месяц в личном кабинете. Здесь документ формируется раньше, чем доставляется горожанам в бумажном формате.



Жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, имеющие договор с Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс», с 1 августа получили возможность узнать начисление за тепло за июль и оперативно оплатить его в полном объеме.



Подписаться на электронный платежный документ можно в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс» на официальном сайте. Для этого нужно поставить галочку в соответствующем поле. Квитанция каждый месяц будет доступна в личном кабинете клиента.



«Все больше клиентов выбирают оперативность и экологичность, подписываются на электронную квитанцию. Отказавшись от получения платежных документов в бумажном виде, можно сделать вклад в сохранение лесов и даже сократить объем бытовых отходов. Важно, что история произведенных начислений и платежей всегда доступна, так как хранится в личном кабинете», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.



Руководство энергокомпании напоминает, что оплатить счета за июль необходимо не позднее 25 августа.