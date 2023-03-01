Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» доступны электронные квитанции за февраль

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Каждый пятый клиент Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» зарегистрирован в личном кабинете. С первого числа каждого месяца им доступна квитанция на оплату за тепловую энергию за предыдущий период.

Кроме того, с помощью личного кабинета клиенты могут передавать показания приборов учета, отслеживать и оплачивать начисления, обращаться в службу поддержки, получать электронные квитанции и скачать их архив за предыдущие 3 года.

Зарегистрироваться в личном кабинете клиента и ознакомиться со всеми доступными онлайн-сервисами компании можно на официальном сайте. Также можно установить приложение «Мобильный личный кабинет ЭнергосбыТ Плюс» на свой смартфон с помощью Google Play или AppStore, прямые ссылки для скачивания вы найдете на сайте в специальном разделе.

«Личный кабинет – лишь один из многих онлайн-сервисов, которые сегодня доступны всем клиентам энергокомпании. Причем дистанционные сервисы не только упрощают взаимодействие с поставщиком ресурсов, но и помогают беречь природу. Например, клиенты, отказавшиеся от бумажной квитанции, вносят свой вклад в сохранение лесов на нашей планете», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Руководство энергокомпании напоминает, что оплатить счета за февраль необходимо не позднее 10 марта.