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Кино из канализационного коллектора: специалисты «РКС-Самара» участвовали в съёмках документального фильма для зарубежного телеканала

17 мая 2021 16:14
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Канализационный коллектор в Самары заработал больше ста лет назад, действует до сих пор и выступает в качестве главного героя для научно-познавательных фильмов и программ.

Канализационный коллектор в центре Самары заработал больше ста лет назад, действует до сих пор и периодически выступает в качестве главного героя для документальных и научно-познавательных фильмов и программ.

На этот раз специалисты «РКС-Самара» встречали на своих исторических объектах съёмочную группу немецкой кинокомпании «Moers Media». Журналист Евгений Рудный и оператор Максим Тарасюгин снимают документальные фильмы об исторических объектах в разных городах России. В Самаре их внимание привлекли объекты водоснабжения и водоотведения, появившиеся еще в начале 20 века и действующие до сих пор.  

Гости побывали на Городской водопроводной станции, посетили Музей воды и спустились в канализационный коллектор, пробный участок которого ввели в эксплуатацию в 1909 году. Об истории создания водопровода и канализации в Самаре рассказывала директор по качеству Юлия Егорова, сотрудники управления главного технолога и цеха эксплуатации канализации.

Съёмочная группа поблагодарила сотрудников «РКС-Самара» за помощь в проведении съёмок, отметив увлечённость своим делом, и пожелала дальнейших успехов в деле сохранения и развития истории самарского водопровода и канализации. 

 

Фото:  «РКС-Самара»

 

Теги: документальный фильм РКС-Самара

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