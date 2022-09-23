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Кабмин переносит индексацию коммунальных тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года

23 сентября 2022 21:25
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"За счет данного решения более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет".

Правительство РФ переносит индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, следует из сообщения пресс-службы Минэкономразвития (МЭР) России, передает ТАСС.

"За счет данного решения более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет. Следующая индексация коммунальных тарифов произойдет только 1 июля 2024 года", - говорится в сообщении.

МЭР отметило, что предельный уровень индексации коммунальных тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%.

"Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%. Иными словами, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц, при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года - на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года - на 221 рубль в месяц", - уточнили в МЭР.

В министерстве также добавили, что окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе будет принимать правительство субъекта РФ.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов коммунальных тарифов и не допустит их необоснованного роста. "ФАС России проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов [тарифов на коммунальные услуги] и не допустит необоснованного роста", - сказано также в сообщении.

Перенос сроков

В Минэкономразвития объяснили, что перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Подчеркивается, что индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.

Индексация всех социальных выплат

Индексация всех социальных выплат в 2023 году будет произведена исходя из значения фактической инфляции 2022 года. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства в четверг и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета.

Перенос повышения тарифов на 1 декабря 2022 года означает, что размер индексации социальных выплат будет рассчитан уже с учетом данного решения.

С 2013 года коммунальные тарифы в России индексируются раз в год с 1 июля. В 2019 году индексация тарифов была двухэтапной в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%. С 1 января 2019 года тарифы увеличились на 1,7%, с 1 июля - на 2,4%. С 2020 года индексация тарифов ЖКХ происходит один раз в год с 1 июля. 

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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