Иван Носков провел штаб по подключению отопления в Самаре

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В Самаре завершается подключение жилищного фонда и объектов социальной сферы к отоплению. Во вторник, 15 октября, в Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации Самары обсудили актуальные задачи, среди которых: устранение порывов после подачи ресурса по коммуникациям, а также отработка обращений жителей, в связи с отсутствием отопления в некоторых МКД. Штаб прошел под руководством исполняющего обязанности главы города Ивана Носкова. В совещании также приняли участие представители департаментов, внутригородских районов, ресурсоснабжающих компаний, муниципальных предприятий.

Отопительный сезон в Самаре стартовал с 25 сентября в объектах социальной сферы, с 1 октября – в жилищном фонде города. На сегодняшний день практически во все соцучреждения подается отопление. На 100% подключены объекты образования – 476, спорта – 54. Заканчивается процесс подключения учреждений социальной защиты, культуры.

Жилищный фонд Самары снабжен теплом почти на 95%. Стоит отметить, что в ходе запуска теплоносителя ответственность возлагается не только на органы местного самоуправления, инженерные службы и ресурсоснабжающие предприятия, но и на управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН, которые следят за состоянием отопительных систем непосредственно в домах. Сейчас специалисты сосредоточились на регулировке. Работами охвачены тепловые пункты, теплоузлы, внутридомовые трубы, радиаторы.

Ранее в городе начала работать «горячая линия», на которую жители звонят по вопросам, связанным с отсутствием отопления. Самыми частыми обращениями являются просьбы устранения воздушных пробок в батареях квартир. За минувшие дни самарцы подали 258 заявок.

Представитель профильного департамента доложил исполняющему обязанности главы Самары, что на сегодняшний день специалисты отработали уже 172 заявки.

«То, что я сегодня услышал, увидел по документам, можно решить за пару дней. Наша с вами задача сейчас – максимально быстро найти решения, чтобы обеспечить стабильную подачу тепла в квартиры самарцев: где-то подключить теплоноситель по временной схеме, продумать другие шаги. Всё можно исправить», - отметил Иван Носков.

Рассказали о работе с обращениями граждан и представители районных администраций. Так, в Железнодорожном районе на текущую дату в процессе исполнения находятся 12 заявок: «Из них три – выполнены, в дома снова поступает тепло. Все остальные обращения сегодня в работе, до конца дня все планируем отработать», - отметила заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района Самары по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС Ольга Анцева.

Глава Промышленного района Данил Морозов доложил, что из 58 обращений отработаны 26: «27 заявок сейчас находятся в работе у ресурсоснабжающей компании, четыре – у УК. Отключены в настоящий момент два дома. В ближайшее время все планируем выполнить».

Напомним, что процесс подключения тепла - не одномоментный, это комплексная работа, которая несет в себе множество нюансов. Все вопросы, связанные с подачей теплоресурса, находятся на контроле городской Администрации и профильного департамента. В Самаре действует как общегородская «горячая линия», так и районные, куда жители могут направить свои обращения. С номерами телефонов можно ознакомиться по ссылке: https://samadm.ru/media/news/50564/

Фото: администрация Самары