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Инвестиции Т Плюс в теплоснабжение регионов превысят 30 млрд рублей в 2021 году

21 мая 2021 14:57
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В Самарской области этим летом планируется переложить около 90 км коммуникаций, из которых 65 км – в областной столице.

ПАО «Т Плюс» увеличивает инвестиции в обновление тепловой инфраструктуры регионов на треть. В 2021 году компания вложит около 33 млрд рублей, против 24,7 млрд рублей - в прошлом. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Вагнер. 

Большую часть средств планируется направить на модернизацию теплосетевого комплекса, где в этом году будет проведена масштабная замена порядка 640 км трубопроводов, что почти на 200 км превышает объем 2020 года. Например, в Самарской области этим летом планируется переложить около 90 км коммуникаций, из которых 65 км – в областной столице.

Увеличение финансирования модернизации во многом стало возможным благодаря переходу городов работы «Т Плюс» на новую модель рынка тепла. Сейчас решением Правительства РФ к ней отнесены 11 территорий, суммарный объем инвестиций за 10 лет в их тепловую инфраструктуру составит порядка 70 млрд рублей. Еще 6 муниципалитетов могут быть отнесены к ценовой зоне до конца текущего года. В частности, инвестиции в теплоснабжение Самары до 2034 года благодаря «альткотельной» составят 29,8 млрд рублей, что позволит снизить общий износ теплосетевых коммуникаций примерно на 20%.

Важным направлением для компании остается цифровизация всех направлений бизнеса «Т Плюс», куда до 2024 года планируется вложить 42 млрд рублей. В конце прошлого года заработала автоматизированная система управления теплоснабжения в Екатеринбурге, сейчас планируются необходимые проектные работы, чтобы успешный опыт был тиражирован и на другие регионы.

«Наши инвестиции – серьезный вклад и в экономическую стабильность регионов, и создание комфортной среды для их жителей. За последние несколько лет мы серьезно нарастили средства и продолжим увеличивать их за счет перехода к ценовым зонам и реализации концессионных соглашений», - подчеркнул генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

 

Теги: Инвестиции Т ПЛЮС

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