Инспекторы «ЭнергосбыТ Плюс» выявили более 1000 многоквартирных домов с низкой готовностью к предстоящей зиме

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При подготовке к отопительному сезону 2025-2026 гг. сотрудники тепловой инспекции «ЭнергосбыТ Плюс» выявили в Самарской области 1129 многоквартирных жилых домов, несоответствующих требованиям для прохождения зимы.

Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают, что от качества подготовки внутридомовых систем к холодам напрямую зависит уют и комфорт жителей региона в будущем отопительном сезоне.

В летний период управляющие компании, ТСЖ и ЖСК обязаны выполнить комплекс технических мероприятий, чтобы жители не страдали от холода или жары и не платили за излишнее тепло:

- проверить на прочность и плотность узлы ввода и систем отопления — иначе в отопительный сезон в доме может произойти порыв на трубопроводе;

- промыть и отрегулировать систему отопления — иначе нарушится режим циркуляции, и одна часть квартир может замерзать, а другая мучиться от жары;

- отремонтировать или заменить неисправное оборудование — иначе дом может остаться без отопления зимой на время ремонта;

- проверить состояние утепления здания — иначе тепла дому зимой потребуется больше;

- установить терморегулятор на линии горячего водоснабжения внутри дома — иначе в морозы из горячего крана будет поступать кипяток вместо воды безопасной температуры (60-75°С);

- установить или проверить работоспособность приборов учета — иначе начисления за отопление будут сделаны по нормативу, а это часто больше, чем на основании показаний приборов учета;

- погасить задолженность перед поставщиками коммунальных услуг — эти средства энергетики направят на приобретение топлива и расходы по эксплуатации оборудования ТЭЦ и теплосетей в отопительный период.

Энергетики отмечают, что с 2025 года любой житель может узнать, готов ли его дом к зиме, на сайте компании «Т Плюс» в оценочных листах: https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.

«Жители должны знать, что комфорт в квартире во многом зависит от того, как управляющая компания подготовит дом к зиме. Индекс готовности, публикуемый в оценочных листах, должен находиться в диапазоне от 0,9 до 1. В противном случае жильцы имеют право требовать от управляющей компании немедленного устранения замечаний», — уверен технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.