ГП РФ потребовала от Минстроя ввести новые критерии оценки работы жилинспекции

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Генпрокуратура РФ потребовала от Минстроя России ввести новые критерии оценки работы жилищной инспекции. Об этом рассказал в среду в своем выступлении в Совете Федерации Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Кадры показали в эфире "России 24".

Он отметил максимальное количество поступающих обращений от граждан в сфере ЖКХ. По словам Краснова, ежедневно люди сообщают о растущей плате и низком качестве предоставляемых услуг.

"Во многом состояние жилого фонда зависит от добросовестности управляющих компаний, которые порой представляют из себя, я уже говорил об этом, лишь стол, стул и два работника. Нередко их бездействие покрывается жилищными инспекциями. Чтобы повысить уровень их ответственности, мы потребовали от Минстроя России ввести новые критерии оценки работы жилинспекции. Теперь ее эффективность напрямую зависит от реального восстановления прав наших граждан", – сказал Краснов в своем выступлении.

Также он отметил, что "собранные с граждан взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов нередко расходуются неправомерно", пишет Смотрим.

В России с 1 июля текущего года тарифы ЖКХ будут проиндексированы примерно на 11,9%.