Готовность жилищного фонда Самары к холодам составляет 99,7%

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В региональной столице продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду, в том числе к предстоящему отопительному сезону. В частности, значительный объем работ предусмотрели в жилищном фонде. Специалисты районных администраций совместно с ГЖИ оценивают состояние оконных и дверных проемов, кровель, отопительных систем и других элементов, включенных в тепловой контур многоквартирных домов (МКД). Замечания отрабатываются совместно с управляющими компаниями. Проводятся и другие необходимые мероприятия. По заверениям руководства профильного городского департамента, во всех районах с поставленными задачами справляются. Работы организованы комиссионно.

Общая готовность жилищного фонда Самары к холодам составляет сейчас 99,7%.

Важная задача – оформление паспортов готовности. Продолжается внесение данных в систему «Электронное ЖКХ». На 87,6% с этой работой справились.

На повышенном контроле – и объекты социальной сферы: из 564 к осенне-зимнему периоду подготовлено уже 559.

На заседании профильного штаба обсудили еще одну актуальную тему – обновление теплосетей перед холодами.

В этом году в Самаре предусмотрели ремонт и модернизацию теплотрасс на 24-х объектах. Работы близятся к завершению. В настоящее время 1 объект готов полностью. На 15-ти уже ведется восстановление благоустройства после вскрытий. 6 участков были подготовлены к переврезкам в систему, ожидают переподключения на постоянные схемы. Для этого не более чем на 23 часа ограничивается подача горячего водоснабжения в близлежащие дома и другие здания, которые затем будут получать ресурс по переложенным трубопроводам.

Так, в границах улиц Больничной и Искровской в Октябрьском районе у подрядчика 7 переврезок.

«Это касается 3-х жилых домов, больницы и теплового пункта с двух сторон. В частности, в самом тепловом пункте будет переврезка. Медицинское учреждение подключим отдельно. Еще в непосредственной близости есть школа и детский сад, в части этих объектов отмечу, что магистраль собрана, она будет подпитываться через тепловую камеру», – рассказал заместитель директора компании-подрядчика Сергей Медведев.

С целью минимизации неудобств для населения в ближайшие выходные дни воду отключать не будут, заверили в Департаменте городского хозяйства и экологии. Незавершенные работы по переврезкам продолжатся на следующей неделе.

На тех участках, где ремонт теплотрасс еще не закончен, до переврезок горячая вода поступает потребителям по временным трубопроводам.

Специалисты подчеркивают, что в результате масштабных работ новые коммуникации прослужат минимум 40 лет. Защита от коррозии обеспечена дополнительной наружной гидроизоляцией.

На заседании штаба также напомнили, что по нормативам для подключения объектов к теплу среднесуточная температура наружного воздуха должна опуститься до 8 градусов Цельсия и ниже и держаться на этом уровне в течение 5 суток. Однако при резком похолодании городские власти могут принять решение о более ранней подаче теплоносителя в батареи, прежде всего, объектов соцсферы, а затем и в квартиры самарцев.

Фото: администрация Самары