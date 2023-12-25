Глава Самары взяла на контроль обращение жителей дома по пр. Кирова, 166.

118

Жители дома №166 по проспекту Кирова обратились к властям по вопросу содержания бесхозных канализационных сетей, ведущих к многоквартирному дому. Засоренные канализационные трубы приводят к затоплению подвала дома.



Глава Самары Елена Лапушкина дала поручение Главе Промышленного района Даниле Морозову разобраться в ситуации и найти пути решения вопроса.

25 декабря прошла встреча главы районной администрации с жителями многоквартирного дома №166. По словам Данилы Морозова, в адрес ресурсоснабжающей организации ООО "СКС" направлено обращение о необходимости обследования линии этого дома. Если по итогам обследования специалисты выяснят, что все нормально функционирует, то будет проведена гидропромывка, если нет - запланирована замена части трубы.

«В настоящее время засор устранен. Управляющая компания уже приступила к очистке, обработке и сушке подвального помещения», - прокомментировал Данил Морозов.



В настоящее время Администрация Промышленного района Самары готовит пакет документов для передачи бесхозных сетей на содержание ООО «СКС». Ситуация находится на личном контроле у Главы Самары Елены Лапушкиной и главы Промышленного района Данилы Морозова.