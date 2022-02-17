Где в ночь с 17 на 18 февраля запланирован вывоз снега в Самаре

В ночь с 17 на 18 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Галактионовская от Ярмарочной до Вилоновской,
- Красноармейская от Фрунзе до Чапаевской,
- Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской,
- Шостаковича от Куйбышева до Чапаевской,
- Чапаевская от Вилонвской до Л. Толстого,
- Первомайская от Ново-Садовой до Молодогвардейской,
- Советской Армии от МТЛ «Арена» до Ново-Садовой,
- Потапова от Кольцевой до Ново-Садовой,
- Революционная от Гагарина в сторону Аэродромной,
- Гагарина от Запорожской в сторону Победы,
- Аэродромная от парка Победы в сторону Авроры,
- Стара-Загора от Воронежской в сторону пр. Кирова,
- 5-я просека,
- Ново-Вокзальный тупик,
- Победы,
- С. Лазо от Ветвистой до Волжского шоссе.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!