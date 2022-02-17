Где в ночь с 17 на 18 февраля запланирован вывоз снега в Самаре

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В ночь с 17 на 18 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Галактионовская от Ярмарочной до Вилоновской,

- Красноармейская от Фрунзе до Чапаевской,

- Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской,

- Шостаковича от Куйбышева до Чапаевской,

- Чапаевская от Вилонвской до Л. Толстого,

- Первомайская от Ново-Садовой до Молодогвардейской,

- Советской Армии от МТЛ «Арена» до Ново-Садовой,

- Потапова от Кольцевой до Ново-Садовой,

- Революционная от Гагарина в сторону Аэродромной,

- Гагарина от Запорожской в сторону Победы,

- Аэродромная от парка Победы в сторону Авроры,

- Стара-Загора от Воронежской в сторону пр. Кирова,

- 5-я просека,

- Ново-Вокзальный тупик,

- Победы,

- С. Лазо от Ветвистой до Волжского шоссе.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!