Гараж, установленный на сетях водоснабжения, оставил самарцев без воды

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Размещение строений в санитарной зоне сетей водоснабжения и водоотведения категорически запрещено.

В середине февраля 2025 года в Куйбышевском районе Самары по адресу ул. Дружбы народов, 3 произошёл технологический отказ на водопроводной линии диаметром 150 мм. Специалисты «РКС-Самара» оперативно прибыли на место повреждения, однако приступить к работам не смогли: в нарушение всех строительных норм и правил, на сетях, непосредственно на месте утечки стоял металлический гараж.

Поиск владельца и уборка сооружения затянулись, а всё это время текла вода, так как перекрытие линии оставило бы без водоснабжения большой массив частных домов. Позже сотрудники ресурсной компании нашли техническую возможность отключить небольшое число абонентов и воду перекрыли.

Когда хозяева гаража нашлись, то они не только не предприняли никаких мер к исправлению ситуации, но ещё и препятствовали перемещению гаража и ликвидации повреждения, физически мешали бригаде выполнять свою работу.

На все это уходило дополнительное время, и когда ремонтные работы наконец-то были завершены, оказалось, что часть труб перемёрзла и опять нужны время и усилия для полного восстановления водоснабжения. «Все эти проблемы возникли из-за нарушения основных правил СанПиН и СНИП: размещение любых объектов в санитарной зоне сетей водоснабжения и водоотведения категорически запрещено! – отметил главный инженер «РКС-Самара» Игорь Давыдов. – В районе непростая ситуация с состоянием сетей водоснабжения, но мы готовы работать максимально быстро. Печально, когда жители сами себе добавляют проблем».

Но история не закончилась, владельцы гаража пытаются пожаловаться на ресурсную компанию.