«ЭнергосбыТ Плюс» выберет лучшего председателя совета многоквартирного дома в Самарской области

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До 31 октября 2023 года Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает прием заявок на участие в конкурсе «Старший по дому – надежный партнер». По его результатам будут определены 10 самых эффективных председателей советов многоквартирных домов, которые получат призы от энергетиков.

Напомним, данный конкурс проходит с 1 сентября по 15 декабря 2023 года. Стать участниками могут председатели советов МКД, чьи жители имеют прямые договоры с АО «ЭнергосбыТ Плюс». Среди основных критериев оценки своевременная оплата коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы в МКД, а также активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, например, переход на электронные квитанции. Для участия в конкурсе необходимо направить свою заявку на почту samara@esplus.ru.

«Цель данной акции - определить наиболее эффективных председателей советов многоквартирных домов и продемонстрировать их наилучшие практики в управлении жилым фондом. Самых грамотных и ответственных мы поощрим ценными призами», - отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.

Итоги конкурса «Старший по дому — надёжный партнёр» будут подведены в конце 2023 года. Следить за его новостями можно на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».