«ЭнергосбыТ Плюс» вручил смартфон одному из победителей акции «Офис в кармане»

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Сотрудники Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» вручили приз победителю акции «Офис в кармане» из Новокуйбышевска. Клиент энергокомпании стал обладателем полезного гаджета - смартфона.

Напомним, что акция «Офис в кармане» проходила в Самарской области с 1 мая по 30 сентября 2023 года. Главным ее условием являлся переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажного платежного документа. В общей сложности в акции приняли участие более 34 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. По итогам двух этапов были определены 6 победителей: первые трое счастливчиков получили свои призы в июле 2023 года.

«Переход на электронную квитанцию интересен и нашим клиентам, и энергокомпании. Для жителей региона – это удобство и защищенность персональных данных. Для нас – оперативный канал взаимодействия с клиентами. Приятным бонусом от участия в акции стали призы от энергетиков», - отметила руководитель управления по клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.