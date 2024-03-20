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«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самаре

20 марта 2024 17:44
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Энергетики не только помогли посетителям решить текущие вопросы, но и подробно рассказали про доступные онлайн-сервисы и экологические инициативы энергокомпании.

В самарских офисах обслуживания АО «ЭнергосбыТ Плюс» прошел День клиента. Энергетики не только помогли посетителям решить текущие вопросы, но и подробно рассказали про доступные онлайн-сервисы и экологические инициативы энергокомпании.

В частности, сотрудники офисов обслуживания напомнили клиентам про целый ряд дистанционных каналов, позволяющих оперативно передать показания приборов учета тепла, не выходя из дома. Это важно сделать до 25 марта, поскольку от своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции.

Также клиенты узнали, что оформив подписку на электронный платежный документ, они могут внести посильный вклад в сохранение лесов. Ежемесячно только Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рассылает свыше 500 тысяч бумажных квитанций общем весом более 2 тонн. В 2023 году клиенты энергокомпании, перешедшие на электронную доставку, общими усилиями спасли почти 100 деревьев.

«Мы призываем наших клиентов активнее пользоваться дистанционными сервисами компании. Они позволяют комфортно и оперативно решать все возникающие вопросы в части взаимоотношений с поставщиком ресурсов», - подчеркнула руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Подробнее об онлайн-сервисах энергокомпании можно узнать на официальном сайте.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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