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«ЭнергосбыТ Плюс» призывает своих клиентов передавать данные приборов учета через мобильное приложение

18 июня 2021 14:58
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Оно стало очередным дистанционным каналом коммуникации с энергокомпанией.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» призывает своих клиентов передавать данные приборов учета тепловой энергии через мобильное приложение «ЭнергосбыТ Плюс». Оно стало очередным дистанционным каналом коммуникации с энергокомпанией.

Данное приложение имеет простую процедуру регистрации. Для этого нужен номер лицевого счета. Также необходимо указать и подтвердить свои контакты: электронную почту и номер телефона. С помощью мобильного приложения «ЭнергосбыТ Плюс» удобно просматривать баланс по лицевому счету, подключать лицевые счета близких родственников, передавать показания приборов учета горячей воды, контролировать начисления. Приложение работает на сегодняшний день в Самарской, Оренбургской, Свердловской, Кировской и Саратовской областях, в Республиках Удмуртия, Марий Эл и Чувашия.

«Компания имеет широкий спектр каналов для передачи показаний приборов учета горячей воды. Данную информацию можно передать с помощью онлайн-сервиса «Передать показания» на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru/ или в офисах обслуживания клиентов. Но приоритетными, конечно же, являются дистанционные сервисы, которые позволяют сделать наши взаимоотношения с клиентами максимально комфортными и безопасными для обеих сторон», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

До 25 июня энергокомпания ожидает от своих клиентов – физических и юридических лиц - показания приборов учета горячего водоснабжения. От этой информации будут зависеть начисления платы за поставленный ресурс.

 

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