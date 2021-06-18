«ЭнергосбыТ Плюс» призывает своих клиентов передавать данные приборов учета через мобильное приложение

117

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» призывает своих клиентов передавать данные приборов учета тепловой энергии через мобильное приложение «ЭнергосбыТ Плюс». Оно стало очередным дистанционным каналом коммуникации с энергокомпанией.



Данное приложение имеет простую процедуру регистрации. Для этого нужен номер лицевого счета. Также необходимо указать и подтвердить свои контакты: электронную почту и номер телефона. С помощью мобильного приложения «ЭнергосбыТ Плюс» удобно просматривать баланс по лицевому счету, подключать лицевые счета близких родственников, передавать показания приборов учета горячей воды, контролировать начисления. Приложение работает на сегодняшний день в Самарской, Оренбургской, Свердловской, Кировской и Саратовской областях, в Республиках Удмуртия, Марий Эл и Чувашия.



«Компания имеет широкий спектр каналов для передачи показаний приборов учета горячей воды. Данную информацию можно передать с помощью онлайн-сервиса «Передать показания» на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru/ или в офисах обслуживания клиентов. Но приоритетными, конечно же, являются дистанционные сервисы, которые позволяют сделать наши взаимоотношения с клиентами максимально комфортными и безопасными для обеих сторон», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.



До 25 июня энергокомпания ожидает от своих клиентов – физических и юридических лиц - показания приборов учета горячего водоснабжения. От этой информации будут зависеть начисления платы за поставленный ресурс.