«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона об открытых вакансиях в ряде подразделений компании.

Так, для жителей региона доступны следующие предложения:

- специалист по работе с клиентами (г. Самара, ул. Мирная, д. 162; прием и регистрация входящих обращений, консультация клиентов);

- инженер тепловой инспекции (г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50; г. Самара, ул. Стара-Загора, 196а; г. Тольятти, ул. Горького, 27А; г. Тольятти, ул. Ворошилова, 17; преддоговорное обследование объектов, оценка качества энергоресурсов, контроль эксплуатации теплопотребляющих установок);

- инженер отдела коммерческого учета (г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50; техническое обслуживание узлов коммерческого учета теплоэнергии, ввод в эксплуатацию узлов учета).