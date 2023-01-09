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«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает в морозы все вопросы решать удаленно

9 января 2023 13:26
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«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает в морозы все вопросы решать удаленно

В условиях резкого понижения температуры окружающего воздуха Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что все вопросы с поставщиком ресурсов можно решить дистанционно, не посещая офисы обслуживания. Клиентам компании доступны многочисленные онлайн-сервисы и обширные возможности Личного кабинета.

Так, проверить свою задолженность за тепло, передать показания счетчиков, подать документы на заключение договора или получить консультацию специалиста можно с домашнего компьютера или личного смартфона. Также можно оформить подписку на получение электронной квитанции, что позволит оперативно узнавать свое начисление за тепло за предыдущий месяц. Познакомиться с различными онлайн-сервисами компании можно на официальном сайте https://samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/.

«Мы советуем жителям региона с особым вниманием отнестись к своему здоровью и ограничить время пребывания на улице в морозную погоду. Энергокомпания создала целый перечень дистанционных инструментов, которые помогут каждому из клиентов оперативно решить свои вопросы из дома», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

 

Теги: Т ПЛЮС

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