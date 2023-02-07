«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает клиентам внести вклад в сохранение природы

163

«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани поучаствовать в акции «Экодесант» и поддержать бережное отношение к природе. Первое, что энергетики предлагают сделать – перейти на электронную квитанцию, отказавшись от бумажной.

Сейчас уже около 20 тысяч жителей Самарской области сделали выбор в пользу онлайн-документа. А количество спасенных деревьев по итогам 2022 года достигло 40 деревьев. Оформить подписку на электронную версию платёжного документа можно на сайте энергокомпании и в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс».

С 2020 года энергетики принимают отработанные батарейки в пяти офисах обслуживания клиентов: в Самаре по ул. Маяковского, 15 и ул. Революционной, 101б, в Тольятти по ул. Мира, 76, в Сызрани на проспекте 50 лет Октября, 24, в Новокуйбышевске на Ленинградской, 4а. По мере наполнения боксов элементы питания передаются в специализированную организацию для переработки.

«Сотрудники компании принимают участие в целом ряде экологических мероприятий – от высадки леса до субботников в городах присутствия. Призываем клиентов воспользоваться сервисами проекта «Экодесант» и поддержать нашу инициативу», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Для клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» есть целый перечень удобных сервисов:

- мобильное приложение;

- подписка на электронную квитанцию;

- в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»);

- в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»).

Фото: ru.freepik.com