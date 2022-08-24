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«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает клиентам удобное время для визита в офисы обслуживания

24 августа 2022 15:36
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«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам, что с 20 по 26 число каждого месяца традиционно наблюдается высокая загруженность офисов обслуживания.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам, что с 20 по 26 число каждого месяца традиционно наблюдается высокая загруженность офисов обслуживания. В связи с этим желательно спланировать визит на другие, менее напряженные дни или воспользоваться онлайн-сервисами энергокомпании. С графиком загрузки офисов можно ознакомиться здесь.

В частности, жители Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани могут узнать свою задолженность, подписаться на электронную квитанцию, передать показания приборов учета ГВС, оплатить счет за тепло на сайте  или в Личном кабинете. Получить консультацию по любому вопросу в части взаимодействия с поставщиком ресурсов можно в форме обратной связи, в онлайн-чате, а также в социальных сетях «ЭнергосбыТ Плюс». Все дистанционные сервисы энергокомпании доступны в режиме 24/7.

Для клиентов, имеющих затруднения с доступом в Интернет, передать показания приборов учета ГВС можно с помощью следующих каналов:

- круглосуточный автоматизированный телефонный сервис приема показаний (следуйте инструкциям голосового помощника):

8 (8462) 54-16-59 (для жителей Самары);

8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);

8 (800) 700-80-77 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);

8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);

8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);

- через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) – 8-800-700-10-32.

Кроме того, жители Тольятти могут воспользоваться дополнительными каналами связи:

- через МФЦ (с 10:00 до 21:00) - 8 (8482) 525-052;

- через оператора контакт-центра ЕРЦ г.о.Тольятти (ежедневно 08:00-19:00) - 8 (8482) 337-335.

«Сегодня нашим клиентам необязательно тратить время в очередях, чтобы решить тот или иной вопрос по теплоснабжению. Действующие онлайн-сервисы позволяют быть на связи с поставщиком тепла 24 часа в сутки», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Теги: Т ПЛЮС

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