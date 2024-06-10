ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги весенней акции

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Свыше 58 тысяч жителей Самарской области приняли участие в акции АО «ЭнергосбыТ Плюс» - «Весна – тают пени». Всем им энергетики списали имеющиеся пени за просрочку платежа.

Напомним, что весенняя акция «ЭнергосбыТ Плюс» проходила с 1 апреля по 31 мая 2024 года. Для участия в ней достаточно было оплатить задолженность за коммунальные ресурсы (тепловую энергию, горячее водоснабжение). В свою очередь энергокомпания аннулировали начисленные ранее пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения о взыскании долга.

«С каждым годом интерес к нашей акции растет. Все больше клиентов предпочитают воспользоваться этой уникальной возможностью урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком тепла. Например, в этом году объем платежей в адрес энергокомпании в рамках акции превысил прошлогодний показатель», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Следить за акциями энергокомпании можно на официальном сайте.