«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей новогодней акции в Самарской области

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» определил лицевые счета клиентов, победивших в акции «В Новый год – без долгов». В этом году призовое зачисление в размере 1000 рублей на оплату энергоресурсов получат 172 жителя Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.



Напомним, в конце 2023 года в Самарской области прошла традиционная новогодняя акция для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс». Для участия им необходимо было до 31 декабря 2023 года оплатить все начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и рекомендуемый платеж за декабрь, а также убедиться в отсутствии задолженности за указанные энергоресурсы.



В общей сложности в акции приняли участие более 95 тысяч клиентов – физических лиц, которым были списаны пени на сумму более 17,7 млн рублей.



«Поздравляю победителей ежегодной акции и благодарю всех участников за ответственное отношение к оплате коммунальных ресурсов. Подарком для победителей станет зачисление на лицевой счет клиента 1 000 рублей за оплату услуг теплоснабжения и ГВС. Строчку с кэшбэком клиенты увидят в своих квитанциях за февраль 2023 года», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.



Лицевые счета победителей акции «В Новый год – без долгов!» (2023-2024)



Самара

30350920777; 30322234701; 30352152392; 30111186230; 30325971475; 30322202167; 30322161319; 30355744305; 30358444653; 30355466393; 30321328095; 30324045105; 30324657915; 30359855333; 30322245528; 30190123191; 30192735411; 30111174483; 30329157958; 30110107941; 30320468765; 30110133341; 30359045186; 30321802427; 30324925458; 30192570652; 30199744582; 30350348719; 30118042158; 30110855970; 30195618870; 30324051197; 30110861511; 30119964831; 30119955662; 30197254151; 30358055778; 30119960131; 30190132792; 30195902456; 357904100; 3379593100;

4049993100; 1440043590; 5013104100; 5063893100; 464693100; 4485693100; 9222993100; 873014100; 1351404100; 9859604100; 5357155071; 7038993100; 454593100; 4798904100; 1482304100; 325904100; 1131104100; 1277604100; 230604100; 317204100; 3749993100; 9883014100; 1740893100; 3901404100; 7289404100; 4742904100; 1813604100; 8815704100; 8903104100; 8499593100; 5123604100; 8245893100; 7612404100; 7772604100; 248404100; 4923504100; 6681893100; 9096104100

Тольятти

30139166705; 30139153619; 30131998013; 30131093100; 30139890396; 30138140246; 30130934573; 30130138443; 30138975206; 30131157496; 30400801375; 30131191243; 30131074657; 30139951817; 30131893608; 30130977207; 30131998156; 30138892792; 30138889457; 30131148451; 30139185851; 30401501046; 30401902442; 30138852110; 30138852110; 30138196005; 30139867040; 30139113572; 30139113572; 30130084714; 30138052897; 30400802450; 30261765250; 30268590593; 30261872385; 30262249276; 30261491448; 30263264147; 30267914116; 30265914665; 30261364148; 30269442725; 30269310306; 30265349909; 30267365787; 30261465176; 30263665539; 30265404283; 30262124913; 30260067558; 30265003738; 30261152423; 30268733468; 30260379576; 30269917482; 30263290179;

30262370618; 30266042781; 30262236885; 30260872445; 30269115923; 30267164085

Сызрань

30305436846; 30300711363; 30307509139; 30301938757; 30300701260; 30308323414; 30301518655; 30301923383; 30300811745; 30300413170; 30303100910; 30301100742; 30300701080; 30303501840; 30302612985; 30302717008; 30301011668; 30309814610; 30303700073; 30304106445

Новокуйбышевск

30128004971; 30120103031; 30120102494; 30121803984; 30128802402; 30129802371; 30120004898; 30121004049; 30120101543; 30129802455; 30128104372; 30120905288.