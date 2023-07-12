Я нашел ошибку
Главные новости:
Гости фестиваля насладятся выступлением нескольких десятков джазовых коллективов, а также звучанием звезд джазовой сцены страны.
«Кошкин Джаз» прозвучит на самарской набережной
Выставка объединит работы молодых и начинающих художников – читателей библиотеки, в том числе, участников инклюзивных творческих лабораторий.
В самарской библиотеке для молодежи состоится открытие выставки «И было этим летом так отрадно»
Всего в перечне перечислены 26 заболеваний и сопутствующих им состояний.
В Минобороны представили список болезней, с которыми не возьмут на службу по контракту
Всего в доме по адресу улица Коммунистическая, 40, который был достроен благодаря поддержке Правительства, будут жить 168 семей.
Губернатор Дмитрий Азаров вручил ключи от квартир дольщикам в Самарской области
Мероприятие разделено на два больших блока – работа секций и пленарное заседание.
В Самаре пройдет форум местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов «#НАМЕСТАХ.РФ»
круглогодичные курорты создадут в России на побережьях пяти морей к 2030 году
Круглогодичные курорты создадут в России на побережьях пяти морей к 2030 году
Они получат в качестве приза велосипеды.
«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей акции «На дачу с удачей!»
Минпромторг поддержал инициативу об онлайн-продаже алкоголя
Минпромторг поддержал инициативу об онлайн-продаже алкоголя
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.5
-0.99
EUR 99.68
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей акции «На дачу с удачей!»

12 июля 2023 16:35
151
Они получат в качестве приза велосипеды.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «На дачу с удачей!» Ее победители получат в качестве приза велосипеды.

Напомним, что летняя акция «ЭнергосбыТ Плюс» проходила с 1 по 30 июня 2023 года. Для участия клиентам энергокомпании необходимо было оплатить тепловую энергию за май и внести авансовый платеж за июнь. В результате условия акции выполнили около 2300 жителей Самарской области, среди которых был проведен розыгрыш призов.

Лицевые счета победителей акции «На дачу с удачей!» в 2023 году:

30351356417 (Самара);

30129800127 (Новокуйбышевск);

30264259525 (Тольятти);

30304700777 (Сызрань).

«Результаты акции продемонстрировали интерес наших клиентов к подобным предложениям. Я благодарю всех жителей региона за активность и поздравляю победителей, которым на этот раз улыбнулась удача! Участвуйте в наших акциях и выигрывайте вместе с энергетиками», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

В ближайшее время специалисты энергокомпании свяжутся с победителями и расскажут, как можно будет получить свой приз. Подробнее о действующих акциях «ЭнергосбыТ Плюс» можно узнать на официальном сайте.

 

Фото:   пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс»

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Всего в доме по адресу улица Коммунистическая, 40, который был достроен благодаря поддержке Правительства, будут жить 168 семей.
12 июля 2023  17:46
Губернатор Дмитрий Азаров вручил ключи от квартир дольщикам в Самарской области
141
В Самарской области отменили коронавирусные ограничения
12 июля 2023  11:16
В Самарской области отменили коронавирусные ограничения
265
Спортсмены на гоночных грузовиках, внедорожниках, багги, мотоциклах и квадроциклах уже преодолели степные и равнинные скоростные трассы Оренбургской и Самарской областей.
11 июля 2023  18:11
В Самарскую область прибывают участники международного ралли «Шелковый путь»
695
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
10 июля 2023  13:54
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
1266
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 июля 2023  12:21
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
497
Весь список