«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей акции «На дачу с удачей!»

151

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «На дачу с удачей!» Ее победители получат в качестве приза велосипеды.

Напомним, что летняя акция «ЭнергосбыТ Плюс» проходила с 1 по 30 июня 2023 года. Для участия клиентам энергокомпании необходимо было оплатить тепловую энергию за май и внести авансовый платеж за июнь. В результате условия акции выполнили около 2300 жителей Самарской области, среди которых был проведен розыгрыш призов.

Лицевые счета победителей акции «На дачу с удачей!» в 2023 году:

30351356417 (Самара);

30129800127 (Новокуйбышевск);

30264259525 (Тольятти);

30304700777 (Сызрань).

«Результаты акции продемонстрировали интерес наших клиентов к подобным предложениям. Я благодарю всех жителей региона за активность и поздравляю победителей, которым на этот раз улыбнулась удача! Участвуйте в наших акциях и выигрывайте вместе с энергетиками», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

В ближайшее время специалисты энергокомпании свяжутся с победителями и расскажут, как можно будет получить свой приз. Подробнее о действующих акциях «ЭнергосбыТ Плюс» можно узнать на официальном сайте.

Фото: пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс»