«ЭнергосбыТ Плюс» определил лучшие УК и ТСЖ Самарской области

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «Лучшая жилищная организация-2022». Эксперты энергокомпании оценивали платежную дисциплину претендентов, своевременность передачи ими показаний приборов учета и другие критерии.

Напомним, что акция «Лучшая жилищная организация» в Самарской области проходила в четвертый раз. Ее участниками стали обслуживающие организации, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс». Заявки принимались с 1 июля по 31 августа 2022 года.

«С каждым годом число участников этой акции растет. Например, в этот раз мы поставили новый рекорд - свои заявки на победу подали 97 управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Среди них были выбраны 10 лидеров рынка ЖКХ», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Победители акции «Лучшая жилищная организация-2022» в Самарской области:

ООО «ФБ Хоум-Сервис» (г. Самара);

ООО «Корпорация жилищного строительства» (г. Самара);

ТСЖ «Советский-13» (г. Самара);

ТСЖ №23 (г. Сызрань);

ТСЖ №27 (г. Сызрань);

ООО «УК Комфорт» (г. Тольятти);

ООО «УК «Жилой квартал «Лесной» (г. Тольятти);

ООО «ТСЖ ЖЭК» (г. Тольятти);

ООО УК «Лада-Фарм» (г. Тольятти);

ТСЖ «Ладья 51» (г. Тольятти).

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