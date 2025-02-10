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«ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание клиентов на важность своевременного обслуживания счётчиков тепла

10 февраля 2025 19:27
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На сегодняшний день 1193 объектов региона, в том числе 940 жилых домов, оборудованы неисправными счётчиками.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о необходимости поверки и качественного обслуживания общедомовых приборов учёта (ОДПУ) тепла. Так, на сегодняшний день 1193 объектов региона, в том числе 940 жилых домов, оборудованы неисправными счётчиками. Данные этих приборов учёта тепла не могут быть использованы для корректного расчёта потреблённых энергоресурсов.

Энергетики обращают внимание, что из-за отсутствия поверки прибора или в виду его технической неисправности клиенты получают убытки. По таким объектам «ЭнергосбыТ Плюс» выставляет счета на оплату тепловой энергии не по показаниям, а исходя из:

— тепловой нагрузки объекта (по промышленным, бюджетным и коммерческим предприятиям);

— утверждённого норматива потребления (МКД). Расчёт по нормативу происходит независимо от температуры наружного воздуха, поэтому не позволяет экономить в период тёплых температур.

«Первый шаг к экономии – это правильно установленный, принятый в эксплуатацию и корректно функционирующий прибор учёта тепла», — уверен технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

Уточнить информацию о причинах, по которым «ЭнергосбыТ Плюс» не принимает к расчётам показания данных счётчиков, можно на сайте https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.

Энергетики обращают внимание, что для возобновления расчета за тепло по показаниям счетчика необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов на электронную почту: samara@esplus.ru.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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