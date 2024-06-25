«ЭнергосбыТ Плюс» напомнил управляющим компаниям об обязанностях по подготовке к зиме

109

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает управляющим организациям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани о необходимости подготовки многоквартирных домов и объектов социальной сферы к предстоящему отопительному сезону. Соответствующие рекомендации энергетики направили весной 2024 года.

Они определены Правилами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 №103, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115. График проверки готовности объектов жилого фонда и социальной сферы городов размещен на сайте «Т Плюс» https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/ .

К основным мероприятиям по подготовке к ОЗП относятся:

• проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

• проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

• качественное выполнение плана ремонтных работ внутридомовых коммуникаций;

• наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

• выполнение герметизации тепловых вводов для предотвращения попадания воды в подвалы;

• проверка работоспособности защиты систем теплопотребления;

• проверка наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

• устранение фактов нарушений проектных особенностей систем теплопотребления МКД.

«Лучший контроль за подготовкой жилых домов к зиме – это активность жителей региона. Собственники помещений многоквартирного дома имеют право узнавать о ходе реализации мероприятий, направленных на подготовку внутридомового имущества к прохождению очередного отопительного сезона», - отметил технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.

Энергетики обращаю внимание, что невыполнение требований по подготовке к отопительному периоду в полном объеме приводит к нарушению режимов теплопотребления, влекущих за собой снижение качества предоставляемых коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.