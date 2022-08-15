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«ЭнергосбыТ Плюс» напомнил о 10 дистанционных способах передачи показаний приборов учета ГВС

15 августа 2022 15:33
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С 15 по 25 августа Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов – физических лиц данные приборов учета горячего водоснабжения.

С 15 по 25 августа Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов – физических лиц данные приборов учета горячего водоснабжения. Энергокомпания обеспечила для горожан несколько удобных и оперативных сервисов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие с поставщиком услуги.

Жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут направить свои данные следующим образом:

- через Личный кабинет клиента;

- в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс» (если номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр) и «Квартплата 24» (если номер Вашего лицевого счета состоит из 11 цифр);

- через вкладку «Передача показаний онлайн» на официальном сайте (если номер Вашего лицевого счета состоит из 10 цифр) и на сайте (если номер Вашего лицевого счета состоит из 11 цифр);

- QR-кодом на квитанции;

- в онлайн-чате на официальном сайте;

- в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»);

- в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»);

- с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса» (функция доступна в Яндекс.Браузере, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Лончере - для запуска необходимо произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс»).

Для клиентов, имеющих затруднения с доступом в Интернет, работают следующие каналы:

- круглосуточный автоматизированный телефонный сервис приема показаний (следуйте инструкциям голосового помощника): 

8 (8462) 54-16-59 (для жителей Самары); 

8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);

8 (800) 700-80-77 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);

8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти); 

8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);

- через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) – 8-800-700-10-32.

Кроме того, жители Тольятти могут воспользоваться дополнительными каналами связи:

- через МФЦ (с 10:00 до 21:00) - 8 (8482) 525-052; 

- через оператора контакт-центра ЕРЦ г.о.Тольятти (ежедневно 08:00-19:00) - 8 (8482) 337-335.

«На данный момент мы обеспечили для клиентов большое разнообразие каналов передачи данных приборов учета ГВС. Все они дают возможность, не выходя из дома, направить в энергокомпанию всю необходимую информацию, чтобы при формировании квитанций были отражены актуальные начисления», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

 

Теги: Т ПЛЮС

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